Урожай на Волыни будут собирать освященные комбайны и комбайнеры

В волынском селе священник перед началом жатвы освятил спецтехнику и работников, которые будут собирать зерно.

На Волыни перед сбором урожая освятили комбайны и комбайнеров, которые будут работать в поле. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ на своей странице в Facebook.

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"В Берестечке Гороховского деканата (Луцкий район) перед началом полевых работ настоятель местного храма Святой Троицы священник Николай Качмар помолился и освятил технику для сбора местного урожая. "Все начатое с Божьей помощью, принесет изобилие", - отмечает пастырь. Духовенство всегда возносит молитвы, чтобы Господь милостиво послал земле и людям "доброе лето и дожди, своевременные для урожая. И часто призывает и мирян к этому. Особенно в такие тяжелые для нашей страны времена, когда российские оккупанты на юге сжигают наши поля", - говорится в сообщении.

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