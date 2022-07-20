Путин: Армия РФ отошла от Киева "ради переговоров"

Путин обвинил украинские власти в нежелании выполнять стамбульские договоренности.

Путин по итогам саммита в Тегеране заявил, что Москва не видит готовности Киева выполнять договоренности по мирному урегулированию. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Путина, на росийско-украинских переговорах в Стамбуле стороны "фактически достигли соглашения" и для их реализации "российские войска отошли от Киева".

"Однако киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были фактически достигнуты", - утверждает российский президент.

Также он заявил, что у украинских властей нет желания исполнять договоренности (какие именно, он не уточнил).

"Конечный результат (урегулирования) зависит не от посредников, а от договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим, что такого желания у киевских властей нет", - подчеркнул Путин.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.