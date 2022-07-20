Кулеба заявил об "очень продвинутой стадии" в переговорах об экспорте зерна

Детали должны быть доработаны так, чтобы была исключена любая угроза Украине с моря, говорит он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры о разблокировке украинских портов и создания коридоров для экспорта зерна. Он сказал, что процесс уже находится на "очень продвинутой стадии". Слова Кулебы прозвучали в эфире телемарафона.

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"В дипломатии есть такое правило: ничего не согласовано, если все не согласовано. Все может сорваться в любой момент. Но действительно, на сегодняшний день мы на очень продвинутой стадии", – говорит министр.

По его словам, стороны надеются, что РФ будет вести себя ответственно и подпишет обязательства, которые предусматривает финальный документ.

Глава МИД также указывает, что переговорный процесс является очень сложным. Он ведется на серьезной вертикали от Генсека ООН, до технических экспертов, отрабатывающих детали.

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Напомнил Кулеба и о поручении президента Украины, согласно чему, все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы была устранена любая угроза нашей стране с моря.

"…и все это очень сложно", – добавил он.

Ранее министр объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин может разблокировать украинские порты.

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