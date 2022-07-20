За сутки было более 100 прилетов по Черниговщине - ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области.

В течение дня 19 июля оккупанты более 100 раз обстреляли приграничье Черниговщины, используя в том числе и РСЗО Град. Об этом сообщает глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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"Враг осуществляет обстрел пограничья. Увеличивает количество обстрелов. В частности, вчера было больше 100 прилетов на севере Черниговщины. Сегодня ночью работала система Град. К счастью, без жертв. Но враг постоянно держит нас в тонусе", - сказал Чаус.

Он также обратился к жителям Черниговской области с просьбой не игнорировать сирены воздушной тревоги и беречь свою жизнь. Также глава ОВА напомнил о том, что запрещено посещать леса, ведь большая часть из них до сих пор заминированы.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.