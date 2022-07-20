Житель Одессы призывал оккупантов нанести ракетный удар по городу
В Одессе правоохранители задержали местного жителя, который призывал государство-агрессора к активным боевым действиям в городе. Об этом сообщило Одесское районное управление полиции №1.
В частности, установлено, что фигурант неоднократно отсылал в чаты РФ сообщения с просьбой нанести по Одессе такой же ракетный удар, который ранее российские оккупанты нанесли по Виннице. Его задержали по месту жительства.
Во время обыска домовладения фигуранта полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности. Изъятую технику направили на экспертизу.
Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.
Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.
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