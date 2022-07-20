Украина просит отсрочку по выплате внешних долгов

Украинское правительство приняло решение перенести выплату займов на более поздний срок - на два года.

Кабмин Украины утвердил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Об этом свидетельствует постановление от 19 июля 2022 г. № 805.

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Сообщается, что реструктуризация долгов возможна будет лишь в случае одобрительного решения кредиторов. Госдолг будет обслуживаться и погашаться в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Согласно тексту постановления, в течение действия отсрочки, процентный доход по облигациям продолжит начисляться по ставкам, которые указаны в условиях выпуска соответствующих облигаций.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.