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ВСУ обратились к войскам Беларуси

Белорусскую армию просят не выполнять преступные приказы командования и сделать правильный выбор.
ВСУ обратились к войскам Беларуси
Иллюстративное фото / EPA

ВСУ обратились к войскам Беларуси с призывом не вступать в войну на стороне россиийских оккупантов. Видеообращение опубликовано Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих", - сказано в обращении.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.

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