За несколько дней на Херсонщине сгорело более 230 гектаров пшеницы

Оккупанты продолжают уничтожать украинские поля.

Открыты уголовные производства по уничтожению урожая из-за обстрелов оккупантов. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Согласно информации от Национальной полиции, оккупанты намеренно не допускают спасателей или местных жителей для тушения огня на полях. Лишь за последние дни выгорело более 230 гектаров пшеницы в Бериславском и Геническом районах Херсонской области, также пожары повредили около 10 гектаров леса вблизи Олешки.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.