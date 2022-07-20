СБУ узнала, кто помог оккупантам перебросить технику в Херсон

СБУ разоблачила заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.

Сотрудники СБУ разоблачили заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что фигурант согласился сотрудничать с оккупационной администрацией. За это его назначили так называемым руководителем "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

Фигурант организовал присвоение технологического оборудования и движимого состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации. Он помогал перевозить этим транспортом российскую бронетехнику и боеприпасы с территории временно оккупированного Крыма в причерноморские районы Херсонской области.

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На данный момент уже установлено место, где находится предатель. Принимаются меры для привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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