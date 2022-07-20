На Николаевщине разоблачили сторонника "русского мира"

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаевской области полицейские разоблачили 59-летнего местного жителя, который поддерживал действия российских оккупантов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным досудебного следствия, в начале марта 2022 года фигурант при помощи телефона на своей странице в социальной сети размещал сообщения и публикации в поддержку вооруженной агрессии РФ в Украину.

По месту проживания подозреваемого правоохранители провели обыск, во время которого изъяли мобильный гаджет. В нем содержались доказательства преступной деятельности.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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