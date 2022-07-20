Войска РФ не смогли полностью захватить Луганщину – глава ОВА

Бойцы ВСУ обороняют два населенных пункта Луганской области.

По состоянию на 20 июля 2022 года войска РФ так и не смогли полностью захватить Луганскую область, хотя Путину уже доложили о "победе". Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

С самого первого дня полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Во второй половине апреля она начали большое наступление в Донецкой и Луганской областях, мечтая выйти к их административным границам.

Однако, этого им до сих пор не удалось. Ценой больших потерь врагу удалось добиться временного тактического успеха, захватив Северодонецк и Лисичанск. Но полностью захватить Луганщину они не могут. По словам Гайдая, до сих пор бойцы ВСУ обороняют два населенных пункта Луганской области.

Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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