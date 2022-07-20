Григорий Козловский: мы обязательно проведем "матч победы" над оккупантами

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский считает, что мы обязательно проведем "матч победы" над оккупантами. Такой день уже не за горами.

Об этом Григорий Козловский заявил во время передачи военному госпиталю Львова оборудования, говорится на сайте "Руху".

"Матч победы над оккупантами обязательно будет, и не один. Это будет день любви к жизни, к свободе, день Украины и украинского народа. Такой день наступит уже скоро. Мы его дождемся", - заявил Григорий Козловский.

Как известно, Козловский совместно с представителями благотворительной организации "Руху у майбутнє"передал в один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

Стоимость двух таких аппаратов составляет около 4 млн. гривен. Денежные средства удалось собрать благодаря вкладам неравнодушных людей.

"Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю", - заявил Григорий Козловский.

Соучредитель "Руху у майбутнє" Олег Шпур также добавил, что помимо помощи военным госпиталям, фонд еще занимается помощью детям-беженцам. По его мнению, только совместными усилиями мы сможем победить.

Напомним, ранее Григорий Козловский поделился своим мнением о старте нового сезона Украинской премьер-лиги, который должен начаться 23 августа. По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный.