Названо количество людей, подпадающих под признаки олигарха

СНБО готовится к созданию реестра олигархов

В настоящее время формальные признаки олигарха, определенные законом о деолигархизации, имеют 86 человек. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины со ссылкой на секретаря Алексея Данилова.

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Он отметил, что закон о деолигархизации предусматривает создание реестра лиц, подпадающих под определение олигарха на основе ряда критериев. Вести такой список будет СНБО.

Сегодня состоялось рабочее заседание СНБО, на котором обсуждался вопрос формирования и ведения Реестра олигархов.

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“По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольного комитета Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бизнесмен Ринат Ахметов избавился от своего медиабизнеса. Благодаря этому ему удалось уйти из-под действия закона об олигархах.

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