Зеленский встретился с министрами Австрии и Чехии

Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз и помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом и министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Это мощная поддержка. У нас впереди большая работа по тем важным вещам, которые советуют нам европейское общество, Европейский совет, Европейская комиссия", - сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что Украина выполнит все необходимые требования для членства в ЕС и отметил, что Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии.

Зеленский также поблагодарил Австрию и Чехию за помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения. Речь шла о военной и гуманитарной помощи, а также о поддержке вынужденно перемещенных из Украины людей.

Ранее Владимир Зеленский встретился с министром обороны Польши.

Также сообщалось, что в Польше намерены обучать украинских военных.