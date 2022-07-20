Оккупанты прячут танки у энергоблоков ЗАЭС - Энергоатом

В Энергоатоме отметили, что, разместив в помещениях технику, оккупанты перекроют доступ пожарных машин к энергоблокам.

Военные РФ требуют от администрации Запорожской АЭС открыть им машинные залы с первого по третий энергоблок, чтобы разместить там свой военный арсенал. Об этом сообщает Энергоатом.

"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому сейчас в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и тому подобное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, разместив в указанных помещениях технику, оккупанты перекроют доступ пожарных машин к энергоблокам.

"В случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать. Таким образом, российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС", - заявили в Энергоатоме.

Напомним, россияне на ЗАЭС отобрали у работников пропуска и зашли в радиационную зону.

Также сообщалось, что военные РФ похитили еще двух работников ЗАЭС.