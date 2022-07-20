Елена Зеленская выступила в Конгрессе США

Елена Зеленская стала первой в истории Конгресса США супругой иностранного президента, выступившей в нем.

Елена Зеленская стала первой в истории Конгресса США супругой иностранного президента, выступившей в нем. Об этом сообщают VESTI.

Спецкорр сообщает, что такие данные предоставили историки Конгресса. По этим сведениям, в 1943 году в Конгрессе была первая леди Китая, но это было лишь вежливое приветствие.

Зеленская просила для Украины больше оружия, и конгрессмены после ее выступления согласились с тем, что это жизненно необходимо. Супруга президент Украины поблагодарила США за уже оказанную военную помощь.

"Вы нам помогаете, и ваша помощь очень сильна... Пока Россия убивает, Америка спасает, и вы должны об этом знать. Спасибо вам за это", - подчеркнула она.

Выступление было иллюстрировано снимками с пострадавшими от войны украинцев. При этом Зеленская отметила: Украине нужно больше ракет, чтобы "не убивали детей в колясках".

"Обычно первые леди говорят исключительно о мирных вещах. Но как о них можно говорить, когда против твоей страны ведется террористическая война? Обратилась к конгрессменам не как к политикам и представителям партий, а как к матерям и родителям, дедушкам и бабушкам, дочерям и сыновьям. И не как первая леди - как мать и дочь… Обратилась к членам конгресса от имени всех погибших. От имени людей, потерявших руки и ноги. И от имени людей, еще живых и целых. От имени воюющих и ожидающих в тылу возвращения своих родных из передовой. Украине нужно оружие! Не для того чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми", - написала Зеленская о своей миссии в ФБ.

Напомним, супруга президента Елена Зеленская посетила с визитом США, где встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном и затронула вопросы нужд Украины в борьбе с Россией.