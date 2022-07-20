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Военные РФ перекрыли дорогу в направлении Запорожья

Выезда ожидают жители Мелитополя, Херсона и других временно оккупированных территорий юга страны.
Военные РФ перекрыли дорогу в направлении Запорожья

Оккупанты по несколько дней не пропускают людей в Запорожье. Перед блокпостом в Васильевке собралось около 800 автомобилей. Об этом сообщает Суспільне.

Информацию об этом также подтверждают те, кому удалось добраться до Запорожья.

"Люди говорят, что снова стали собираться машины, снова их стало больше, но это уже не зависит, увы, от нас. Сегодня на настоящее время также приезжают, начали пускать в день. За сегодня уже заехало 272 человека", - отметил координатор гуманитарного хаба Алексей Савицкий.

Выезда ожидают жители Мелитополя, Херсона и других временно оккупированных территорий юга страны.

 

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