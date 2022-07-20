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Шмыгаль встретился с главами МИД Австрии и Чехии

Стороны обсудили вопрос санкций против РФ, разминирования и энергетического сотрудничества.
Шмыгаль встретился с главами МИД Австрии и Чехии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главами МИД Австрии и Чехии Александром Шалленбергом и Яном Липавским. Об этом глава Кабмина сообщил в Фейсбук.

"Визит глав МИД Австрии и Чехии в Киев - это подтверждение политической поддержки и продолжения сотрудничества между нашими странами. Обсудил с Александером Шалленбергом и Яном Липавским санкции против России, разминирование и энергетическое сотрудничество", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, финансовая и военная поддержка партнеров увеличивает шансы Украины на успех в войне с РФ.

Он поблагодарил Австрию и Чехию за всестороннюю помощь, которую страны оказывают Украине.

Напомним, ранее с Александром Шалленбергом и Яном Липавским, которые пребывают с визитом в Украине, встретился президент Владимир Зеленский.

 

 

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