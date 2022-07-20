Будет больше Himars. Итоги нового Рамштайна

Состоялась уже четвертая международная встреча в формате Рамштайн — переговоры о военной поддержке Украины.

Запад продолжает военную поддержку Украины. Прошла уже четвертая встреча в формате Рамштайн представителей оборонных ведомств стран, поддерживающих Украину в войне против России. Начало этому формату по инициативе США и Украины было положено весной 2022 года на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Предыдущая третья встреча состоялась 15 июня в Брюсселе. В этот раз встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) была виртуальной.

Новые Himars

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре РСЗО HIMARS, которые уже изменили ход боевых действий. “На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS”, — сказал он.

В целом Украина получит 16 таких систем.

В своем выступлении глава Пентагона отметил, что Украина своим решительным сопротивлением уже много месяцев подряд срывает планы Москвы, но угроза и сейчас остается большой.

"Сейчас критическая фаза этого конфликта. И наша коллективная поддержка Украины - жизненно необходимая и неотложная. Россия считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина и чем мы. Но это лишь еще один в серии российских просчетов... Контактная группа продолжит искать инновационные способы обеспечивать долгосрочную поддержку храбрым украинцам и украинкам в Вооруженных силах. И мы подстроим нашу помощь так, чтобы у Украины были необходимые технологии, боеприпасы и огневая мощность, чтобы защищать себя", - заявил Ллойд Остин.

Дальнобойное оружие

Поставленные Великобританией реактивные системы залпового огня М270 уже используются на поле боя, и скоро Украина также получит немецкие системы. Остин сообщил, что Польша недавно передала Украине три батальона 155-мм самоходных гаубиц, которые играют важную роль на фронте.

Министр также поблагодарил Норвегию за сотрудничество с США по вопросам передачи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что защитники Украины неоднократно демонстрировали мастерство в использовании HIMARS, M270 и 155-мм гаубиц, которые “были ключевыми в боях за Донбасс”. Остин добавил, что Украина использовала поставленные системы береговой обороны Harpoon против российского флота в Черном море, и они помогли отвоевать остров Змеиный.

Броня от Литвы

Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577.

“Вскоре Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде столь необходимых бронетранспортеров M113 и M577”, — говорится в сообщении литовского министерства обороны.

Также Литва намерена передать украинским силам боеприпасы для обучения резерва и предлагает организовать широкий спектр военной подготовки для ВСУ.

Успеть до зимы

По словам главы ОП Андрея Ермака, для Украины важно получить все необходимое вооружение и начать контратаковать до зимы.

“После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это затягивают. Для нас очень важно не дать им такую возможность”, — подчеркнул он.