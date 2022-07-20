На Харьковщине двое мужчин подорвались на российской мине

Один из пострадавших погиб на месте взрыва, другого госпитализировали в тяжелом состоянии. Оккупанты дистанционно заминировали село минами замедленного действия.

В Старой Гнилице Чугуевского района Харьковщины во вторник, 20 июля, двое мужчин подорвались на российской мине: один из них погиб, другой - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Суспільне.

Как сообщил малиновский поселковый голова Николай Семерьянов, оккупанты дистанционно заминировали село минами замедленного действия.

"Два соседа, которые хотели подойти к этой мине, подорвались. Один умер", - рассказал Семерьянов.

Сообщается, что погибшему был 61 год.

Раненого мужчину прооперировали. Это депутат поселкового совета, подчеркнул поселковый голова.

Семерьянов также сообщил, что вследствие обстрела в Старой Гнилице разрушены четыре дома. Кроме того, оккупанты наносили удары по Мосьпанову и Малиновке. Во втором поселке нет света, повреждена электросеть.

Накануне сообщалось, что 65-летняя жительница села Мила возле Киева подорвалась на мине и скончалась от полученных ранений. Она вместе с мужем пошла в лес.

Также на Сумщине автомобиль подорвался на мине. Двое мужчин решили свернуть с проездного пути и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины". Один из них погиб, второй получил ранения.