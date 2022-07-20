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Мир обещает помощь в восстановлении Украины

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности обобщил в инфографике высказанные ранее предложения и заявления стран о помощи Украине в восстановлении разрушенных городов и сел.
Мир обещает помощь в восстановлении Украины

Мир поддерживает Украину не только оружием - восстановление станет самым масштабным проектом современности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Мир поможет отстроить Украину! Многие города и страны уже присоединились к реконструкции украинских населенных пунктов, пострадавших от российских войск. Восстановление Украины - дело принципа для стран Свободного мира, ведь восстановленная Украина станет символом триумфа европейских ценностей", - говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности обобщил в инфографике высказанные ранее предложения и заявления стран о помощи Украине в восстановлении разрушенных городов и сел.

 

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