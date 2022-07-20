Зерно будут вывозить через три порта - нардеп

Экспорт будет проходить через три порта: Одесса, Южный и Черноморск, сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта: Одесса, Южный и Черноморск. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, передает Суспільне.

"Экспорт будет проходить через три порта: Одесса, Южный и Черноморск, но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали" совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", - сказал Умеров.

Как отметил Умеров, соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН. Группа будет находиться в Стамбуле.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН… По этим коридорам мы разработали. механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", - отметил Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что планы по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном.