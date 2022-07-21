В оккупированном Скадовске слышны взрывы

Предварительно, украинские военные попали в склады российских оккупантов после чего там начался пожар.

В оккупированном российскими войсками Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. также местные сообщили, что слышны выстрелы. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Общественное.

Кроме того, в социальных сетях говорят, что взрывы слышны и в самом Херсоне, а также в чернобаевке.

Предварительно загорелся склад оккупантов.