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В оккупированном Скадовске слышны взрывы

Предварительно, украинские военные попали в склады российских оккупантов после чего там начался пожар.
В оккупированном Скадовске слышны взрывы

В оккупированном российскими войсками Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. также местные сообщили, что слышны выстрелы. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Общественное.

Кроме того, в социальных сетях говорят, что взрывы слышны и в самом Херсоне, а также в чернобаевке. 

 

Предварительно загорелся склад оккупантов. 

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