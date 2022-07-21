Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области

Российские военные обстреляли помещение лесничества, церковь и другие объекты нескольких сельских общин региона.

Под огнем оккупантов россйиских оккупантов оказались четыре общины Сумской области. Об этом в среду, 20 июля, заявил Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram - канале.

Так, враг стрелял по Шалыгинской общине. В 10 утра россияне пустили две очереди по четыре выстрела из гранатомета. После одиннадцати - ударили из Градов, более 30 приходов.

"Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены два служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", - сообщил Живицкий.

Эсманьскую общину обстреляли из ствольной артиллерии, 12 прилетов. В полдень было еще 14 приходов, по предварительным данным - из САУ.

Белопольскую общину накрыли минометным обстрелом. Ближе к 14 часам - еще восемь минометных прилетов.

К вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской общине, 10 прилетов.

Напомним, в Старой Гнилице Чугуевского района Харьковщины во вторник, 20 июля, двое мужчин подорвались на российской мине: один из них погиб, другой - в тяжелом состоянии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что важным фактором, способствующим удержанию защитниками Украины оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS.