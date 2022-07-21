Враг в Мелитополе отбирает квартиры и бизнес - Федоров

По предварительным подсчетам, во временно оккупированном Мелитополе остается около 60 тысяч гражданского населения.

В Мелитополе российские оккупанты намерены отобрать квартиры у тех жителей города, которые были куплены ними до 19 февраля этого года. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона, пишет УНИАН.

Он рассказал, что оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.

"Смотрят, кто живет в квартире и особо внимательно смотрят на то, когда оформлено право собственности, или договор купли-продажи. Все, что оформлено до 19 февраля, враг не признает. Говорит, что будет забирать эти квартиры и поселять в эти помещения каких-то своих жильцов из дальних регионов России", - акцентировал Федоров.

Также Федоров отметил, что от предпринимателей, которые остались на временно оккупированных территориях, оккупанты требуют перерегистрироваться в их "налоговой".

"Они всех пугают, что кто с 1 августа не будет зарегистрирован в их псевдоналоговой, все предприятия и их бизнес будет отбираться. Мы же четко понимаем, что никакой такой "налоговой" не существует. Что все эти средства будут платиться не в бюджет России, а в какую-то кассу, которую придумали оккупанты, и все эти деньги будут разворовываться. У предпринимателей очень сложная ситуация - либо они регистрируются, либо их бизнес просто отбирают", - подчеркнул Федоров.

Он выразил надежду, что Украина даст правовое разъяснение, как действовать жителям и предпринимателям на временно оккупированной территории в той ситуации, в которой они оказались.

Напомним, жителям оккупированного Мелитопольского района Запорожской области захватчики выдали пенсии фальшивыми купюрами. При этом в выдаче фальшивых денег пытались обвинить Украину.

Отметим, что в захваченном Мелитополе растет сопротивление оккупантам - 98% жителей ждут возвращения украинской государственности. Местные жители даже бойкотируют открытые оккупантами продуктовые магазины.