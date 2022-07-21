Deutsche Bahn будет вывозить зерно из Украины

Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю для вывоза украинского зерна.

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует перевозить зерно товарными поездами из Украины в порты Германии. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Reuters.

В Deutsche Bahn заявили, что уже работают над формирование транспортной сети, предназначенной для транспортировки гуманитарной помощи, для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.

Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и большая часть зерна будет перевозиться через Румынию и Польшу.

В компании пока затрудняются ответить, сколько зерна она сможет перевозить в месяц.

Ранее сообщалось, что планы по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном.

Также сообщалось, что в июле Украина начала экспорт зерна через порты на реке Дунай, которая проходит по границе с Румынией. При этом возле устья реке быстро образовался затор из кораблей.