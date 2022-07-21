Под оккупированным Мелитополем после взрывов начался пожар

В районе села Вознесенка к востоку от Мелитополя были слышны мощные взрывы, после чего начался пожар.

В районе села Вознесенка возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области в ночь на 21 июля были слышны взрывы, после чего возник пожар. Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

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"Возле Мелитополя этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка. Ждем более подробную информацию", - написал Федоров в Telegram.

Он также обнародовал фото и виде с пожаром и взрывами.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.