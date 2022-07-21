В Кривом Роге задержали корректировщика ударов по аэропорту

В Кривом Роге контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары по местному аэропорту.

В Кривом Роге контрразведчики СБУ выявили и задержали агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары по местному аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, вражеским агентом оказался служащий одного из больших промышленных предприятий этого региона. Он собирал разведывательную информацию про дислокацию и перемещение подразделений ВСУ.

Кроме того, фигурант фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры, в том числе аэропорта, в Кривом Роге. Собранную разведывательную информацию, в том числе фото и видео, он передавал своим кураторам по закрытым каналам связи. Эту информацию российские оккупанты использовали при массированных обстрелах Кривого Рога и региона.

Следователи СБУ по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Максимальное наказание по ней – до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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Задержание подозреваемого / ssu.gov.ua