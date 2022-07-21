Удар по Виннице: В больнице умерла 20-летняя девушка

Общее число погибших достигло 26 человек

В Виннице умирают раненные во время ракетного удара / facebook.com/1depinformcom

В Виннице умерла девушка, получившая тяжелые ожоги в результате ракетного удара по центру города 14 июля. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

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"Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога...98% ожогов..." – написал Борзов.

Таким образом, общее количество погибших в результате ракетного удара 14 июля выросло до 26, включая трех детей. Отметим, что большинство жертв в момент удара находились в помещении клиники “Нейромед”, рядом с которой упала третья ракета. Две другие ракеты поразили концертный зал “Дом офицеров”.

Напомним, РФ признала, что специально била по концертному залу в Виннице. Россияне решили не выдумывать басни о “постановках” или “сбитых ракетах”, изменивших траекторию.

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