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На Харьковщине боец уничтожил из Javelin танк РФ

Цель была поражена почти вплотную из переносного ПТРК Javelin.
На Харьковщине боец уничтожил из Javelin танк РФ
Уничтоженный российский танк / facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный уничтожил на Харьковщине танк Т-92 российских оккупантов. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

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Сообщается, что цель была поражена почти вплотную из переносного ПТРК Javelin, полученного Украиной от западных партнеров. Ракета попала в российский танк, стоявший посреди трассы. После взрыва второй танк, находящийся в паре десятков метров, на высокой скорости отдаляется от места поражения.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.

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