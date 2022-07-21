На Харьковщине боец уничтожил из Javelin танк РФ
Цель была поражена почти вплотную из переносного ПТРК Javelin.
Украинский военный уничтожил на Харьковщине танк Т-92 российских оккупантов. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
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Сообщается, что цель была поражена почти вплотную из переносного ПТРК Javelin, полученного Украиной от западных партнеров. Ракета попала в российский танк, стоявший посреди трассы. После взрыва второй танк, находящийся в паре десятков метров, на высокой скорости отдаляется от места поражения.
russian tank destroyed by #UAarmy with Javelin. A job well done!— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 20, 2022
Video by 92nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/LLY1yYbaP5
Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.
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