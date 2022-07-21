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Враг 900 раз обстрелял границы Сумщины и Черниговщины - ГПСУ

После изгнания захватчиков приграничные районы областей постоянно подвергаются ударам с российской территории.
Враг 900 раз обстрелял границы Сумщины и Черниговщины - ГПСУ
Последствия обстрелов приграничных районов Украины с территории РФ / facebook.com/DPSUkraine

После того, как оккупанты отступили от Черниговской и Сумской областей, их приграничные территории все еще подвергаются обстрелам. Об этом сообщает ГПСУ.

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На данный момент зафиксировано 900 обстрелов, в том числе более полусотни с применением авиации. Отмечается, что враг наносит удары в основном из минометов, а также из ствольной и реактивной артиллерии, и эти обстрелы иногда продолжаются по несколько часов. Часто российские войска сопровождают минометный либо артиллерийский огонь стрельбой из гранатометов, стрелкового оружия, вооружений бронетехники.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.

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