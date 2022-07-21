Торги за скидки до 50% в Цитрусе! Приходите на открытие новой зоны продаж бытовой техники в магазине на Привозе

Просто рассказать, что Цитрус открывает в Одессе еще одну зону бытовой техники по адресу Пантелеймоновская, 21?

Ну камон, за кого вы нас держите. Это же скучно!

Устроить настоящие торги, чтобы каждый сумел выбить себе скидку? Вот это уже по-нашему!

Так что, Одесса, поторгуемся?!

С 22 по 24 июля 2022 года приходите в Цитрус на чисто одесский шопинг: сможете уговорить продавца – получите скидку до 50%.

Торг – это не только давняя местная традиция, но и возможность приобрести новую бытовую технику с гарантией по цене ниже рыночной. Получить желаемое еще и хорошо сэкономить – это же жизненное кредо всех настоящих одесситов!

Фото предоставил рекламодатель

Все товары новые, без брака и с гарантией. Имеют лишь незначительные недостатки типа отсутствия коробки или ее повреждения, небольших царапин на корпусе или вмятин и т.п., которые никак не влияют на работу техники. Более того, такие «повреждения» приборы обычно получают в обиходе в первые дни использования, но за это вам уже никто не предложит скидку до 50%. Никто, кроме Цитруса!

Приходите в магазины по адресам: пер. Вице Адмирала Жукова, 17/19 (Атланты) и Пантелеймоновская, 21 (Привоз) – выбирайте желаемый товар, находите недостатки и выбивайте свою скидку.

А чтобы удовольствие от покупки достигло максимума, мы еще и фиксированную стоимость доставки для большой бытовой техники сделали:

Фото предоставил рекламодатель

в отделение Новой почты – 499 грн;

адресная доставка Новой почтой – 699 грн.

Так что разминайте язычки и до встречи на торгах в Цитрусе!