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Оккупанты отменили парад в Севастополе на день флота - СМИ

Причины отмены пока не называют
 |  Автор: Юрий Кобзар
Оккупанты отменили парад в Севастополе на день флота - СМИ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские власти решили отменить военно-морской парад в оккупированном Севастополе, который они традиционно проводят 31 июля в День Военно-морского флота РФ. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, на День Военно-морского флота России в Севастополе запланирован ряд праздничных мероприятий, однако традиционного военно-морского парада не будет. Причины такого решения пока не называются.

также известно, что не состоится и торжественное собрание моряков в Доме офицеров, не будет праздничного приема командующего и традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты.

Напомним, в Москве "планово" проверят системы тревоги. Сигнал также будет озвучен и в эфирах радио с телевидением.

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