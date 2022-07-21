Оккупанты отменили парад в Севастополе на день флота - СМИ

Причины отмены пока не называют

Российские власти решили отменить военно-морской парад в оккупированном Севастополе, который они традиционно проводят 31 июля в День Военно-морского флота РФ. Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также: Украина освободит Крым и потопит российский флот, – Минобороны

Так, на День Военно-морского флота России в Севастополе запланирован ряд праздничных мероприятий, однако традиционного военно-морского парада не будет. Причины такого решения пока не называются.

также известно, что не состоится и торжественное собрание моряков в Доме офицеров, не будет праздничного приема командующего и традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты.

Напомним, в Москве "планово" проверят системы тревоги. Сигнал также будет озвучен и в эфирах радио с телевидением.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.