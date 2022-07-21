В школах появятся специалисты по безопасности - МВД

Речь идет о специально обученном специалисте, который будет проводить уроки по безопасности детей, сообщил министр внутренних дел.

В украинских школах появятся воспитатели безопасности в рамках пилотного проекта "Специалист по безопасности в образовательной среде". Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Речь идет о специально обученном специалисте, который будет проводить уроки по безопасности детей. В его обязанности будет входить обучение основам поведения при выявлении взрывоопасных предметов, проведение профилактических и информационно-просветительских мероприятий, а также пропаганда здорового образа жизни, информирование специальных служб о негативных явлениях в учебных заведениях и другое.

Монастырский подчеркнул, что разминирование в Украине продлится годы, а дети уже сегодня должны знать, как себя обезопасить.

Ранее сообщалось, что к началу очного обучения готово только 23% образовательных учреждений.