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Военные показали момент уничтожения вражеского беспилотника

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр сбили вражеский Орлан-10.
Военные показали момент уничтожения вражеского беспилотника

Военные показали момент уничтожения вражеского беспилотника Орлан-10. Кадры появились в Телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что бкспилотник сбили военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр.

 

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили беспилотник оккупантов Орлан-10. Это произошло в Днепропетровской области под Кривым Рогом.

Ранее сообщалось, что против украинских военных российские оккупанты начали применять новейшие белорусские беспилотники-камикадзе Чекан

Кроме того, в США заявили, что Иран намерен предоставить РФ несколько сотен БПЛА, включая боевые.

  

 

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