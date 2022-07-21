Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр сбили вражеский Орлан-10.

Военные показали момент уничтожения вражеского беспилотника Орлан-10. Кадры появились в Телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что бкспилотник сбили военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили беспилотник оккупантов Орлан-10. Это произошло в Днепропетровской области под Кривым Рогом.

Ранее сообщалось, что против украинских военных российские оккупанты начали применять новейшие белорусские беспилотники-камикадзе Чекан

Кроме того, в США заявили, что Иран намерен предоставить РФ несколько сотен БПЛА, включая боевые.