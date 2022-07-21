В СНБО назвали города, больше всего пострадавшие от ракетных атак

Первое место в грустном рейтинге занимает не Мариуполь, как считают многие, а Изюм Харьковской области.

Наибольшему количеству обстрелов подвергся не Мариуполь, как считают многие, а город Изюм в Харьковской области. Мариуполь - на втором месте по количеству обстрелов. Об этом в четверг, 21 июля, в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным СНБО, российские войска с начала острой фазы войны в Украине нанесли по Изюму в общей сложности 476 ракетных ударов.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - сказал Данилов. -

Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. По словам горожан, которым удалось из него выбраться, город разрушен практически полностью. В городе гуманитарная катастрофа - настоящий геноцид.

Напомним, депутат от ОПЗЖ провел в Изюм оккупантов, показав войскам РФ незащищенную дорогу. В горсовете утверждают, что в другом случае армия противника никогда бы не попала в Изюм.