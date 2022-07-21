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РФ изменила тактику обстрелов Харькова - мэр

Если раньше "прилеты" были по ночам, то уже третьи сутки подряд Харьков подвергается обстрелам ранним утром, сообщил городской голова Игорь Терехов
РФ изменила тактику обстрелов Харькова - мэр

Тактика российских обстрелов Харькова изменилась: если раньше "прилеты" были по ночам, то уже третьи сутки подряд Харьков подвергается обстрелам ранним утром. Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.

Мэр призвал харьковчан не находиться на остановках общественного транспорта в периоды, когда чаше всего бывают прилеты.

Отвечая на вопрос о подготовке к учебному году, Терехов сказал, что все учителя и работники учреждений образования готовятся к началу учебного года в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что Россия не отказалась от идеи захвата Харькова. 

 

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