Резников рассказал о системах по контролю оружия

Система позволяет контролировать все от таможенных операций на границе до поставки конечному потребителю.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине для мониторинга, контроля и логистического обеспечения военной техники и вооружения, предоставляемой странами-партнерами, будут использоваться три специальных системы. Об этом он сказал во время презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА, сообщает Укринформ.

По словам Резникова, россияне сейчас активно продвигают нарратив о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия, предоставленного международными партнерами, поэтому внедрение мощной и качественной информационной системы мониторинга позволит иметь максимальный контроль над поставляемым в Украину вооружением.

Министр напомнил, что в 2019 году Украине в ограниченном объеме была предоставлена ​​натовская система LOGFAS - лучшая в мире логистическая система, а в украинских военных учебных заведениях открыли курсы подготовки операторов этой системы.

Он также отметил, что Минобороны официально обратилось в НАТО через штаб-квартиру в Брюсселе с просьбой предоставить Украине расширенный пакет лицензий, а также технических работников для помощи в овладении этой системой. Главной целью для высшего военного руководства является ввести такую ​​систему в армии до бригадного уровня.

По словам Резникова, система позволяет контролировать все от таможенных операций на границе до поставки конечному потребителю. Кроме того, система сообщает и о необходимости боеприпасов, запчастей и т.д.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с Министерством обороны запустил новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для отслеживания поставок западных вооружений.

Ранее министр обороны заявил, что украинцы заинтересованы в сохранении всего комплекта оружия, которое предоставили западные союзники.