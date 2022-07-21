МОН: ректоры сами определят дату начала учебного года в ВУЗах

В настоящее время продолжается аудит ситуации безопасности в учебных заведениях, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко,

Руководители высших учебных заведений смогут самостоятельно определять дату начала нового учебного года с учетом ситуации в регионе. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, пишет Суспільне.

"Окончательное решение о начале учебного года будет зависеть от руководителя - ректора - данного заведения высшего образования. Ректоры, учитывая ситуацию с безопасностью, ситуацию с наличием научно-педагогических работников, ситуацию со студентами, смогут принять взвешенное решение относительно начала нового учебного года", - отметил Витренко.

Ранее Минобразования рекомендовало начать обучение с 15 августа для студентов 2, 3, 4 курсов и второго курса магистратуры. Это было сделано по нескольким причинам.

"Первая и самая главная, чтобы дети как можно скорее пошли в офлайн-обучение. Мы должны обеспечить альтернативу: либо офлайн, либо онлайн, либо смешанная форма обучения для того, чтобы студенты не потеряли ни одного дня своей студенческой жизни. Многие учебные заведения начинают обучение 15 августа, но выводят только те специальности, где высок удельный вес дуального образования, где необходимо тренироваться и иметь практику, а социогуманитарные специальности будут начинать обучение с 15 сентября", - объяснил чиновник.

В настоящее время продолжается аудит ситуации безопасности в учебных заведениях.

"Учебные заведения как школы, так и вузы должны стать территорией безопасности, чтобы семьи не переживали за то, куда идут их дети и были уверены, что они находятся в безопасности. Поэтому рекомендации по сменности, разработать обучение по дням. Именно на этот счет мы рекомендуем использовать субботы. Это должно разгрузить аудитории для студентов в соответствии с количеством мест в укрытиях", – подытожил Андрей Витренко.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, как будет происходить учебный процесс во время военного положения и на что стоит обратить внимание родителям, отводя своих детей в школу.