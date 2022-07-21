ВСУ уничтожили на Херсонщине еще шесть складов с боеприпасами оккупантов

В сообщении оперативного командования ЮГ отмечается, что Воздушные силы ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по оккупантам: три - из вертолетов, еще семь из бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили командный и командно-наблюдательный пункты россиян и еще шесть складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В сообщении отмечается, что Воздушные силы ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по оккупантам: три - из вертолетов, еще семь из бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.

Эти удары три раза поразили российские опорные пункты, еще трижды ВСУ попали по скоплениям оккупантов и техники РФ в Херсонской области и дважды попали в составы боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уменьшили вражеское войско на 111 россиян. Также оккупанты потеряли гаубицу Мста-Б, 2 самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат типа Элерон и 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение суток дважды ударили по Антоновскому мосту, который соединяет оккупированный Россией Херсон с районами Херсонской области на левом берегу Днепра, прилегающие к оккупированному Крыму.