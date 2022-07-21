Враг обстрелял три общины Сумской области

В этот раз под огонь попали Белопольская, Шалыгинская и Зноб-Новгородская общины, сообщает глава Сумской ОВА.

В четверг, 21 июля, во второй половине дня россияне несколько раз обстреляли Сумщину. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Сообщается, что по Белопольской общине после 14.00 россияне стреляли 11 раз из САУ и еще 6 - из минометов, в Зноб-Новгородской общине примерно в 17.00 начался минометный обстрел (10 прилетов, в Шалыгинской общине около 19 часов начался огонь из минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника.

"К счастью - без жертв и разрушений", - констатировал Живицкий.

Ранее сообщалось об обстрелах четырех общин области.