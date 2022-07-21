Зеленский: Есть результат визита первой леди в США

Президент Украины утверждает, что представленный в сенате США проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом - это результат визита первой леди Украины в США и выступления в конгрессе.

В вечернем видеообращении к народу Украины в четверг, 21 июля, президент страны Владимир Зеленский говорил о первом реальном результате визита первой леди Украины в США.

"Первый реальный результат визита первой леди в Соединенные Штаты - сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины. Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.

Напомним, Зеленская 17 июля прилетела в США. В этот день она впервые с начала полномасштабного вторжения РФ выехала за пределы Украины.

Во время выступления перед Конгрессом США в Вашингтоне первая леди Украины попросила оружие для нашей страны. Это впервые в истории США, когда супруга президента другой страны обратилась к конгрессменам.