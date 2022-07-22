По частному сектору Краматорска оккупанты ударили Искандерами - ОВА

Вследствие очередной атаки разрушено учебное заведение и 85 жилых домов. Известно об одном погибшем.

Российские войска в четверг, 21 июля, нанесли удар по частному сектору города Краматорск Донецкой области ракетами Искандер. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко.

"Разрушили школу, повредили пятиэтажку и 85 частных домов. Один человек погиб. Еще двое находятся под развалинами школы", - озвучил он последствия обстрела.

Спасатели продолжают разбирать завалы, пытаясь спасти людей, добавил Кириленко.

Как сообщалось, в Краматорске военные РФ применили дистанционное минирование - обстреливают город и окрестности снарядами, которые разрываются не сразу.