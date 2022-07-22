У Байдена коронавирус. Как работает президент США

Первая леди Украины Елена Зеленская сдаст тест на Covid-19 после информации о заболевании президента США Джо Байдена, как делала и перед встречей с ним в среду.

Из-за войны Украина совсем забыла о коронавирусе. Но он продолжает беспокоить большую часть мира. Заболел даже президент США Джо Байден. При том, что он полностью вакцинирован и получил две бустерные прививки.

Легкие симптомы

В силу своего возраста 79-летний президент подвергается повышенному риску более тяжелого случая Covid-19, хотя Центр по контролю и профилактике заболеваний США утверждает, что у полностью вакцинированных людей пожилого возраста болезнь обычно протекает относительно легко.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, 79-летний президент испытывает "очень легкие" симптомы и продолжит выполнять все свои обязанности.

Президент принимает препарат Paxlovid. Это противовирусные таблетки производства компании Pfizer, которые угнетают размножение вируса Covid-19, поддерживая низкий уровень коронавируса в организме, пока иммунная система борется с инфекцией.

Координатор Белого дома по коронавирусу доктор Ашиш Джа сообщил, что у Байдена нет повышенной температуры, но есть насморк, сухой кашель и некоторая усталость.

Работает удаленно

"Народ, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Когнетти (и моим двоюродным братьям в Скрэнтоне!), чтобы выразить сожаление по поводу того, что я пропустил наше сегодняшнее мероприятие", - написал Байден в Twitter и добавил в конце: "По прежнему занят!"

Тест первой леди Джилл Байден в Делавэре дал отрицательный результат.

Вице-президент США Камала Харрис находится в Северной Каролине на мероприятии по защите прав на аборты и, как ожидается, выступит позже. Белый дом подтвердил, что последний тест Харрис, переболевшей ковидом в апреле, также дал отрицательный результат.

По словам Карин Жан-Пьер, в соответствии с протоколом Белого дома президент будет продолжать работать в изоляции до тех пор, пока его тест не станет отрицательным. Все это время он будет принимать участие в совещаниях по телефону и через Zoom.

Украинский след

Первая леди Украины Елена Зеленская недавно встречалась с Байденом и сдаст тест на Covid-19 после информации о заболевании президента США, как делала и перед встречей с ним в среду.

Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены украинской делегации сдавали обязательные тесты на Covid-19.

"Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы. После получения информации о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, сдал положительный тест на коронавирус, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование", - говорится в сообщении Офиса президента Украины.