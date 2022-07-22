В ОП рассказали о состоянии Зеленской после встречи с Байденом

Первая леди Украины сделает повторное тестирование на коронавирус. Сейчас она чувствует себя хорошо.

На фоне сообщения из Белого дома о том, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом, в Офисе президента Украины информировали, что состояние первой леди Елены Зеленской удовлетворительное. Соответсвующее заявление обнародовано в четверг, 21 июля.

"После получения информации о том, что Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус. Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - уточнили в ОП.

При этом в пресс-службе украинского президента отметили, что перед визитом в Белый дом все члены украинской делегации сдали тесты на коронавирус.

"Все, кто сопровождал супругу Президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы", - подчеркнули в Офисе президента.

Напомним, накануне, на второй день после встречи четы Байденов и Елены Зеленской, стало известно о том, что американский лидер болен COVID-19.