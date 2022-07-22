Российские захватчики обстреляли Никополь

В городе на Днепропетровщине прогремело четыре взрыва. Последствия атаки пока не раскрывались.

В ночь на пятницу, 22 июля, российские войска в очередной раз открыли огонь по Никополю Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

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"Снова обстрелян город Никополь! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", - написал Евтушенко. Напомним, прошлой ночью враг выпустил по Никополю более 20 реактивных снарядов. Обошлось без пострадавших. Из-за участившихся обстрелов в городе отменили мультипредметный тест для абитуриентов.