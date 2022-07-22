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Российские захватчики обстреляли Никополь

В городе на Днепропетровщине прогремело четыре взрыва. Последствия атаки пока не раскрывались.
Российские захватчики обстреляли Никополь

В ночь на пятницу, 22 июля, российские войска в очередной раз открыли огонь по Никополю Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

"Снова обстрелян город Никополь! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", - написал Евтушенко.   Напомним, прошлой ночью враг выпустил по Никополю более 20 реактивных снарядов. Обошлось без пострадавших.   Из-за участившихся обстрелов в городе отменили мультипредметный тест для абитуриентов.  
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