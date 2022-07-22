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Подоляк призвал оккупантов добровольно покинуть Херсон

Путей отхода для войск РФ все меньше, тогда как украинская артиллерия бьет все ближе, отметил советник.
Подоляк призвал оккупантов добровольно покинуть Херсон

Российским оккупантам пора покинуть Херсон, иначе их ждет "HIMARS-энурез". Об этом в четверг, 21 июля, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Актуальный сейчас "жест доброй воли" - Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянный хлопок, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез", - написал он.

Представитель ОП предупредил врага, что "круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии".

Энурез - заболевание, характеризующееся недержанием мочи у человека.

Как сообщалось, после ударов украинских военных по Антоновскому мосту оккупанты не смогут перебрасывать по нему тяжелые грузы, в том числе военную технику, до ремонта переправы.

 

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