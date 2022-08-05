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Карта боевых действий в Украине 05.08.2022

Актуальная карта боевых действий в Украине 05.08.2022 от Deep State, Institute for the study of war и liveuamap.com.
Карта боевых действий в Украине 05.08.2022
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Россияне не прекращают предпринимать попытки захватить Украину. О том, где идут бои, какие действия предпринимает оккупационная армия РФ, а также куда она пытается продвинуться, сообщили ряд экспертов и сервисов, опубликовав соответствующие карты.

Карта боевых действий в Украине 05.08.2022 от Deep State

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Эксперты Deep State изобразили на карте, куда пытаются выдвинуться рашисты, показав изменения на линии фронта.

Скриншот / deepstatemap.live
Скриншот / deepstatemap.live

Карта боевых действий в Украине 05.08.2022 Institute for the study of war

В свою очередь карта от американского Института изучения войны выглядит так:
Скриншот / storymaps.arcgis.com
Скриншот / storymaps.arcgis.com

Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 от liveuamap.com

С подробностями об обстановке на фронте можно узнать и по карте от liveuamap.com.
Скриншот / liveuamap.com
Скриншот / liveuamap.com

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На протяжении дня на фронте произошло следующее:

  • Рашисты открыли огонь по Николаеву и Никополю, что в Днепропетровской области
  • Во временно оккупированной Новой Каховке раздались 12 взрывов
  • ВСУ освободили два села в Харьковской и Донецкой области, но покинули Семигорье
  • В оккупированном Беловодске партизаны обстреляли авто с "мэром" и его "замом", они были ранены
  • Оккупанты ударили по Торецку, погибли 8 человек, есть раненые
  • В Запорожье были слышны взрывы
  • Взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке
  • В лесу на Херсонщине были взрывы и пожар
  • Россияне обстреляли Харьков

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали 6 российский командиров.

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