Актуальная карта боевых действий в Украине 05.08.2022 от Deep State, Institute for the study of war и liveuamap.com.

Россияне не прекращают предпринимать попытки захватить Украину. О том, где идут бои, какие действия предпринимает оккупационная армия РФ, а также куда она пытается продвинуться, сообщили ряд экспертов и сервисов, опубликовав соответствующие карты.

Карта боевых действий в Украине 05.08.2022 от Deep State

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Эксперты Deep State изобразили на карте, куда пытаются выдвинуться рашисты, показав изменения на линии фронта.

Скриншот / deepstatemap.live

Карта боевых действий в Украине 05.08.2022 Institute for the study of war

Скриншот / storymaps.arcgis.com

Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 от liveuamap.com

Скриншот / liveuamap.com

В свою очередь карта от американского Института изучения войны выглядит так:С подробностями об обстановке на фронте можно узнать и по карте от liveuamap.com.

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На протяжении дня на фронте произошло следующее:

Рашисты открыли огонь по Николаеву и Никополю, что в Днепропетровской области

Во временно оккупированной Новой Каховке раздались 12 взрывов

ВСУ освободили два села в Харьковской и Донецкой области, но покинули Семигорье

В оккупированном Беловодске партизаны обстреляли авто с "мэром" и его "замом", они были ранены

Оккупанты ударили по Торецку, погибли 8 человек, есть раненые

В Запорожье были слышны взрывы

Взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке

В лесу на Херсонщине были взрывы и пожар

Россияне обстреляли Харьков

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали 6 российский командиров.

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