Карта боевых действий в Украине 05.08.2022
Актуальная карта боевых действий в Украине 05.08.2022 от Deep State, Institute for the study of war и liveuamap.com.
Россияне не прекращают предпринимать попытки захватить Украину. О том, где идут бои, какие действия предпринимает оккупационная армия РФ, а также куда она пытается продвинуться, сообщили ряд экспертов и сервисов, опубликовав соответствующие карты.
Карта боевых действий в Украине 05.08.2022 от Deep State
Читайте также: Гауляйтер Херсонщины Сальдо временно покинул постЭксперты Deep State изобразили на карте, куда пытаются выдвинуться рашисты, показав изменения на линии фронта.
Карта боевых действий в Украине 05.08.2022 Institute for the study of warВ свою очередь карта от американского Института изучения войны выглядит так:
Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 от liveuamap.comС подробностями об обстановке на фронте можно узнать и по карте от liveuamap.com.
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На протяжении дня на фронте произошло следующее:
- Рашисты открыли огонь по Николаеву и Никополю, что в Днепропетровской области
- Во временно оккупированной Новой Каховке раздались 12 взрывов
- ВСУ освободили два села в Харьковской и Донецкой области, но покинули Семигорье
- В оккупированном Беловодске партизаны обстреляли авто с "мэром" и его "замом", они были ранены
- Оккупанты ударили по Торецку, погибли 8 человек, есть раненые
- В Запорожье были слышны взрывы
- Взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке
- В лесу на Херсонщине были взрывы и пожар
- Россияне обстреляли Харьков
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали 6 российский командиров.
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