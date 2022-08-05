Минус 150 оккупантов: Генштаб обновил потери рашистов в Украине
За сутки украинские воины ликвидировали еще около 150 российских оккупантов. Соответствующая обновленная сводка была опубликована Генштабом ВСУ на его странице в Facebook.
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Так, с 24 февраля, момента полномасштабного российского вторжения в Украину, и по состоянию на утро 5 августа, пятницы, ориентировочные потери рашистов составили:
- 41 650 человек личного состава (+150 ликвидированных за сутки)
- 1 792 танков (+3 за сутки)
- 4 032 боевых бронированных машин (+6)
- 950 артиллерийских систем (+4)
- 260 реактивных систем залпового огня
- 123 средства противовоздушной обороны (+5)
- 223 самолета
- 191 вертолет
- 742 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 182 крылатых карет
- 15 кораблей/катеров
- 2 964 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+4)
- 83 единицы спецтехники
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Как подчеркивают в Генштабе, на протяжении дня наибольшие потери оккупационная армия РФ несла на Донецком направлении.
Напомним, ВСУ ликвидировали шестерых российских командиров, когда они ехали с совещания.
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