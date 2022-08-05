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Минус 150 оккупантов: Генштаб обновил потери рашистов в Украине

Общие потери начали приближаться к 42 тыс человек.
Минус 150 оккупантов: Генштаб обновил потери рашистов в Украине
Рашист / EPA / UPG

За сутки украинские воины ликвидировали еще около 150 российских оккупантов. Соответствующая обновленная сводка была опубликована Генштабом ВСУ на его странице в Facebook.

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Так, с 24 февраля, момента полномасштабного российского вторжения в Украину, и по состоянию на утро 5 августа, пятницы, ориентировочные потери рашистов составили:

  • 41 650 человек личного состава (+150 ликвидированных за сутки)
  • 1 792 танков (+3 за сутки)
  • 4 032 боевых бронированных машин (+6)
  • 950 артиллерийских систем (+4)
  • 260 реактивных систем залпового огня
  • 123 средства противовоздушной обороны (+5)
  • 223 самолета
  • 191 вертолет
  • 742 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 182 крылатых карет
  • 15 кораблей/катеров
  • 2 964 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+4)
  • 83 единицы спецтехники

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Как подчеркивают в Генштабе, на протяжении дня наибольшие потери оккупационная армия РФ несла на Донецком направлении.

Напомним, ВСУ ликвидировали шестерых российских командиров, когда они ехали с совещания.

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