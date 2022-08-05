Минус 150 оккупантов: Генштаб обновил потери рашистов в Украине

Общие потери начали приближаться к 42 тыс человек.

За сутки украинские воины ликвидировали еще около 150 российских оккупантов. Соответствующая обновленная сводка была опубликована Генштабом ВСУ на его странице в Facebook.

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Так, с 24 февраля, момента полномасштабного российского вторжения в Украину, и по состоянию на утро 5 августа, пятницы, ориентировочные потери рашистов составили:

41 650 человек личного состава (+150 ликвидированных за сутки)

1 792 танков (+3 за сутки)

4 032 боевых бронированных машин (+6)

950 артиллерийских систем (+4)

260 реактивных систем залпового огня

123 средства противовоздушной обороны (+5)

223 самолета

191 вертолет

742 БПЛА оперативно-тактического уровня

182 крылатых карет

15 кораблей/катеров

2 964 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+4)

83 единицы спецтехники

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Как подчеркивают в Генштабе, на протяжении дня наибольшие потери оккупационная армия РФ несла на Донецком направлении.

Напомним, ВСУ ликвидировали шестерых российских командиров, когда они ехали с совещания.

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