В Китае ответили на призыв Зеленского к переговорам с Си Цзиньпином
В МИД Китая ответили на призыв Владимира Зеленского к проведению переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на слова представителя внешнеполитического ведомства страны Хуа Чуньин сообщает издание people.cn.
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Так, журналисты спросили у Чуньин о наличии планов у Китая провести переговоры с Зеленским в ближайшей перспективе. Она ответила, мол связи уже поддерживаются со всеми сторонами.
"Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса", – заявила представитель МИД КНР.
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Напомним, что Владимир Зеленский в интервью заявлял, что хотел бы провести прямые переговоры с Си Цзиньпином. Президент указывал, что в последний раз говорил с китайским лидером год назад. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, Киев официально запрашивал о разговоре, но этого не произошло.
Зеленский подчеркивал, что считает его проведение полезным.
Ранее президент объявил об изменении политики Украины в отношении Африки. Это касается, в том числе, инвестиций.
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