В Китае ответили на призыв Зеленского к переговорам с Си Цзиньпином

Украина ищет возможность поговорить с китайским лидером напрямую для окончания войны, говорил наш президент.

В МИД Китая ответили на призыв Владимира Зеленского к проведению переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на слова представителя внешнеполитического ведомства страны Хуа Чуньин сообщает издание people.cn.

Читайте также: Подоляк объяснил, зачем РФ требует переговоры

Так, журналисты спросили у Чуньин о наличии планов у Китая провести переговоры с Зеленским в ближайшей перспективе. Она ответила, мол связи уже поддерживаются со всеми сторонами.

"Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса", – заявила представитель МИД КНР.

Читайте также: Перемирия с РФ не будет до освобождения Украины до линии 24 февраля – ОП

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью заявлял, что хотел бы провести прямые переговоры с Си Цзиньпином. Президент указывал, что в последний раз говорил с китайским лидером год назад. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, Киев официально запрашивал о разговоре, но этого не произошло.

Зеленский подчеркивал, что считает его проведение полезным.

Ранее президент объявил об изменении политики Украины в отношении Африки. Это касается, в том числе, инвестиций.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.